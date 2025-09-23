「ウエスタン、阪神−広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の栄枝裕貴捕手が“今季１号”を放った。０−０の二回。先頭で打席に入ると、アドゥワの投じた初球の１４２キロ直球を左翼スタンドへ。先制ソロとなり、虎党からは大歓声が上がった。栄枝はダイヤモンドを勢いよく駆け抜けてそのままベンチへ戻った。今季は開幕から１軍に帯同していたが出場機会に恵まれず。８試合で打率・２２２だった。９月１９日に