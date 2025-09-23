軽トラックと乗用車が正面衝突する事故があり、1人が死亡しました。事故があったのは、石川県能登町神和住の県道、通称・珠洲道路です。警察などによりますと、23日午後1時半すぎ、軽トラックと乗用車が正面衝突し、このうち、軽トラックを運転していた男性が、ドクターヘリで病院へ搬送されましたが、約2時間後に死亡したということです。警察は、詳しい事故の原因などについて調べを進めています。