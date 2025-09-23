23日午後、福岡県宗像市の海岸で遊んでいた男子中学生4人が溺れ、病院に搬送されましたが1人が意識不明の重体です。警察と消防によりますと、23日午後3時半ごろ、福岡県宗像市神湊の海岸で「海で4人が溺れている」と通りかかった人から119番通報がありました。遊びに来ていた中学3年の男子生徒9人のうち、4人が溺れたということです。警察が現場に到着した時には3人が近くにいた人に救助されていて、1人が行方不明となっていました