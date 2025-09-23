「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」は、パークのレストランメニューをイメージした冷凍食品が家庭で楽しめる商品。そんな「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」に、ハロウィーン気分を盛り上げる「リトルゴーストまん」が登場☆ 東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・ハロウィーン2025”リトルゴーストまん  発売日：2025年9月16日（火）価格：1,500円販売