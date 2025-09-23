歌手の松原健之が２３日、東京・浅草公会堂で「２０周年コンサートツアー２０２５」（５都市５公演）の東京公演を開催した。２００５年に「金沢望郷歌」でデビューしてから２０周年。この日はデビュー前からの思い出もたどりながら、同曲のほか新曲「愛が泣く日本海」など全２４曲を歌い上げた。節目を迎えた心境について「業界の先輩方は５０年、６０年ってやってらっしゃる方もいるので、『まだ２０年か』と思う部分もあ