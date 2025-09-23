◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節ＦＣ東京―福岡（２３日・味スタ）１４位・ＦＣ東京が今季初の３連勝を目指し、１３位・福岡をホームに迎えた一戦。ＦＣ東京は前半４１分、右ＤＦ安斎の左足クロスを中央でＦＷマルセロヒアンが頭でゴール右隅に決めて先制ゴール。前節は出場停止だったヒアンが今季リーグ８点目を挙げた。福岡は前半アディショナルタイム１分、同３分にＦＷウェリントンがそれぞれファウルによる警告を受け、