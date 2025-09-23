23日午後、浜松市浜名区の信号機のない交差点で、乗用車と自転車が出合い頭に衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性（64）が重体となっています。警察と消防によりますと、23日午後3時ころ、浜松市浜名区貴布祢の信号機のない交差点で、乗用車と自転車が出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で自転車に乗っていた浜松市浜名区の女性（64）が頭から出血し、病院に搬送されましたが重体とみられています。乗用車を運