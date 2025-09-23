「ポスト石破」を決める自民党総裁選。5人による論戦が始まったものの、各候補者、独自色を薄めた慎重な出だしとなっています。なぜなのでしょうか？本格論戦がスタートした自民党の総裁選。去年も出馬した5人の候補が物価高対策など経済対策を訴えますが…小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）「総裁就任後に速やかに経済対策の指示は出します」茂木敏充 前幹事長（69）「物価高対策、早期に総合経済対策を立てて、補正予