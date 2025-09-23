JA全農秋田と、サッカー・ブラウブリッツ秋田は子どもたちに地域の農業、そして食について理解を深めてもらおうと一年を通して、さまざまな取り組みを行っています。23日は春に苗を植えた田んぼで小学生が稲刈りに挑みました。廣田裕司アナウンサー「ブラウブリッツカラーの青空のもと、子どもたちが昔ながらの稲刈りに挑戦しています」JA全農秋田とブラウブリッツ秋田で10年前から取り組んでいる食と農業のプロ