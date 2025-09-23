男鹿半島沖で大地震が発生した想定で孤立集落を空や海から支援する訓練が行われました。避難所の開設も行われ地域住民も万が一への備えを確認しました。訓練は国の内閣府や県、それに男鹿市などが合同で行ったものです。男鹿半島沖を震源とする大地震が発生した想定で旧北陽小学校に避難してきた地域住民約80人が避難所の開設にも取り組みました。集落が孤立した状況を想定し、仮設トイレの設置や簡易のベッドの組み立ても体験しま