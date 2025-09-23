北海道の方言「なまらうまい」食べ物を集めた人気の物産展が、秋田市で始まりました。開店と同時に多くの買い物客が訪れ、にぎわいを見せていました。秋田市の西武秋田店できょう始まった「秋の北海道物産展」。キラキラと輝くような海の幸やクリームた～っぷりのシュークリームなど、期間中、あわせて20店舗の自慢の味が一堂に集います。このうち5店舗は、秋田初出店です。初日の23日は開店と同時に多く