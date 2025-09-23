NEXCO西日本によりますと、きょう（23日）午後5時前、山陽自動車道の上り・玉島～鴨方間の阿坂トンネルで、貨物車による単独事故が発生したということです。 【地図を見る】阿坂トンネル付近で貨物車による自損事故 日本道路交通情報センターによりますと、この影響で、山陽自動車道の上りは午後6時40分現在、現場付近を先頭に2キロの渋滞が発生しているということです。