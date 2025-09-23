大相撲秋場所・10日目。22日に勝ち越しを決めた津幡町出身の横綱・大の里。先場所敗れている東前頭5枚目の琴勝峰との一番です。大の里は立ち合いから右手をたたんで当たり、体勢を崩した琴勝峰を一気に攻め込んで最後は突き出しで勝ちました。正代が敗れて2敗に後退したことでただ一人1敗で全勝の横綱・豊昇龍を追う大の里、24日は小結・高安との一番です。