本拠地最終戦に勝利して手を振る井上監督(C)産経新聞社良い形で締めくくった。中日は9月21日、巨人との本拠地最終戦で5-2と勝利。この日が本拠地・バンテリンドームナゴヤの今季最終戦で、白星で終えることができた。そして、本拠地最終戦ということは、現行のドームの形ではラストゲームということになる。来季からはテラス型観覧席「ホームランウイング」が導入されるなど、フィールドの形が大きく変化するのだ。【動画】