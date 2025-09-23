◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発。初回に２点を先制され、２回には２ランを被弾した。戸郷は初回、いきなり先頭の中村奨に左翼線二塁打を打たれると、２番・ファビアンは遊邪飛。しかし、３番・小園に死球を与えた。４番・佐々木は右飛に抑えたが、２死一、二塁で５番・末包に左翼線への２点適時二塁打を打たれて先制を許した。８番・林はフォークで空振り三