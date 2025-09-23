◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の中山礼都内野手が今季初盗塁をマークした。「６番・右翼」で先発出場。２回先頭から右前打で出塁すると、続くリチャードの初球ですかさずスタートを切った。二盗に成功し、新井監督がリクエストも判定は覆らなかった。中山は今季３度目の盗塁企図で初の成功。５盗塁を記録した２３年以来のスチールでチャンスメイクした。