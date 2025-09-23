巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（53）が20日、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。コーチの資質について語った。元木氏は選手によってバットのグリップの握り方がそれぞれ違うと説明。コーチ時代は指摘せず「言えないから聞く」と選手になぜその握り方をするのか質問していたと明かした。小指をかけて握る岡本和真にも質問。「力入るの？って聞いたら“もうずっとこれです”って言うから。こうやって握