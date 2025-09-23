元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。「夏の思い出」と題した写真を投稿しました。 【写真を見る】【 板野友美 】 「夏終わっちゃったの？」唇柄キャミソールのワンピースで夏の思い出投稿板野さんは、「ねえ。夏終わっちゃったの？」というコメントとともに、唇模様のキャミソールのワンピースを着た写真や、パール装飾のデニムコーデなど、夏のファッションを披露しています。「まだ夏投稿&a