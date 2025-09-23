きょう午後、福岡県宗像市の沖合で中学3年生の男子生徒1人がおぼれ、意識不明の重体となっています。きょう午後3時半ごろ、福岡県宗像市神湊の沖合で、「10代くらいの男の子が海を訪れ、4人がおぼれたようだ」と通行人から消防に通報がありました。おぼれたのは中学3年生の複数の男子生徒で、救急隊が駆けつけた際、3人は陸に上がっていましたが1人は海中に沈んでいて、意識不明の重体で病院に運ばれました。消防によりますと、同