「日本ハム０−７楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムの本拠地最終戦セレモニーが行われ、バットが頭部を直撃して離脱していた八木裕１軍打撃コーチもユニホームを来て参加した。八木コーチは９日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部を直撃。球団によると、札幌市内の病院で精密検査を受けた結果、頭部裂傷の縫合を受け、頭蓋骨骨折はなく、脳内の一部出血と腫れが確認された。八木コーチは食事や会話もはっき