国の方針のもと、中学校の部活動は現在、民間の地域クラブへの移行が進められています。こうした中、松本市では、地域クラブの活動を体験できるイベントが開かれました。軽快にボールを返す子どもたち。テニスや卓球などの要素を組み合わせた、アメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」です。一方こちらは、柔らかい剣を使って「フェンシング」を体験。23日に松本市で行われたイベント。中学校の部活動を民間の