フリースクールに通う子どもたちが、高知市で清掃活動を行いました。高知市の鏡川で行われた清掃活動は、清掃会社「四国管財」がフリースクールの子どもたちに地域との関わりを通して社会性を高めてもらおうと企画したものです。9月23日は、市内のフリースクールに通う子どもたちと保護者などあわせて16人が参加。みどりの広場やその周辺を歩きながらゴミを拾いました。企画した四国管財では