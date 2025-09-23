◇パ・リーグ西武ーロッテ（2025年9月23日ZOZOマリン）西武は2回に、西川愛也外野手（26）の精彩を欠く守備で先制を許した。中堅での失策が引き金となった。先頭の池田の中前への打球で、西川の前でワンバウンドした打球をグラブに当てることができずに後逸。記録は中前打と失策で、一気に三塁まで進塁を許した。次打者への四球で無死一、三塁とし、続く山本は右中間への浅いフライを打ち上げた。落下位置に入った西川