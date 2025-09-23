フリーアナウンサーの大島由香里（41）が23日までに自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを満喫した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「東京ディズニーリゾートディズニー・ハロウィン始まったよー！」と題して投稿。「ヴィランズ大好きな私(特にアースラ)は、この色味と装飾を目にするだけでワクワクが止まらないのです」と限定メニューを食べる様子を公開した。ネットでは「豪快な食べっぷりも素