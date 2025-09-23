「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが引き分けでシーズンの勝率５割以上確定は持ち越しとなった。試合は２−２のまま延長戦へ突入。十回に２死一、二塁の好機でゲームを決めることはできなかったが、十一回は筒香が四球を選んでチャンスメークした。さらに犠打を試みた山本が走塁妨害と判定されて好機を広げ、最後は１死満塁から代打・ビシエドは３球三振。２死満塁と状況が変わり、新人の代打・加藤