セブン‐イレブンの大人気フライドチキンシリーズ「ザクチキ」に、待望の新フレーバーが仲間入りします。その名も「背徳のマシマシ」。にんにくをたっぷりと効かせた特製調味液に漬け込んだチキンは、一口食べればジューシーで濃厚な味わいが広がり、やみつき必至♡9月23日より全国で順次発売される注目の一品を、従来の定番フレーバーとあわせてご紹介します。 ザクチキ「背徳の