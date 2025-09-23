SUPER EIGHTの公式アカウントは9月22日、自身のInstagramを更新。メンバーとのプリクラショットを公開しました。【写真】SUPER EIGHT、プリクラショットに反響！「まだまだいろんな5人を見たい」同アカウントは「22年目の僕たちもよろしくね！」とつづり、メンバー5人でのプリクラショットを公開しました。かわいらしく加工された5人は仲良く密着していて、楽しげな雰囲気が伝わってきます。プリクラには「ずっと一緒だよ」との落