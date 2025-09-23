秋田市で、子どもから大人まで楽しめるバスケットボールのイベントが開催されました。仲間と共に心地よい汗を流した参加者たちは、あらためてスポーツの楽しさを実感したようでした。JR秋田駅前のアゴラ広場で開催された、3人制のバスケットボール大会。バスケットボールを通じて参加する人にも、応援する人にもワクワクを実感してもらおうと、県内の3人制プロバスケットボールチームI.N.U.AK