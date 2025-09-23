こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今、韓国の「ダイソー」で優秀なスキンケアアイテムが買えると話題なっているのを知っていますか？今回は、筆者が実際に渡韓したときに買ってよかった、韓国「ダイソー」のマストバイなスキンケアアイテムを紹介します。自分用に買うのはもちろん、お土産にもぴったりなラインナップをそろえました。（文・写真＝Rila）【写真】プチプラなのに超優秀！韓国「ダイソー」のシートマ