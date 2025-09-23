町特産品のワインと共にバーベキューが楽しめる、恒例の「朝日町ワインまつり」が開かれ、訪れた人が味覚の秋を楽しみました。 【写真を見る】「燃料は酒」！？朝日町ワインまつりで最高のワインと焼き肉に舌鼓（山形） 「かんぱーい」 朝日町ワインまつりは、町特産のワインと町の魅力を知ってもらおうと毎年開かれているものです。きょうはおよそ900人が訪れ、会場は賑わいを見せました。「フレッシュで