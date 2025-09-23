速報です。消防によりますと、23日の午後6時ごろ、酒田市で高齢の男性が川に転落したとみられる事案が発生し、現在呼吸も意識もないということです。 【写真を見る】【速報】高齢男性が川に転落か意識、呼吸なしの情報（山形・酒田市） 場所は酒田市中野俣川、平田水辺の楽校の駐車場そばだということです。男性の息子が警察に通報したとみられます。警察は近くに住む男性ではないかとみています。 ※画像は現場付近（午後7時