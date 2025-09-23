閉幕まで残り３週間ほどとなり、より一層の賑わいを見せている大阪・関西万博。個性的な建造物やパビリオンが立ち並び、万博の目玉の一つとなっていますが、閉幕後にこれらはどうなるのでしょうか？万博閉幕後の遺産＝レガシーについて考えます。個性豊かな万博の建造物閉幕後の利用方法は？来場者が２０００万人を超え、猛暑もひと段落ついた祝日の９月２３日も、万博会場は朝から大混雑となりました。東ゲートの当日券売り