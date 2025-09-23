広島駅の新駅ビルで、きょうから公開が始まったのは、お茶目で好奇心旺盛なヒョウの「アカツキ」。 迫力のある３Ｄ映像で目の前に飛び出してくるような臨場感を味わうことができます。 約３年前に大阪駅に登場しましたが、初めて大阪を飛び出し広島にやってきました。 今回は第１弾としてカープとコラボしており、新井監督のユニホームを着ています。 「アカツキ」を見た人たちは「立体的ですごい」「飛び出して来