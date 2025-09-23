大槻ケンヂさん（59）が22日、体調不良のため予定していた公演を中止することが公式サイトで発表されました。中止となったのは、大槻さんが筋肉少女帯と並行して活動している4人組バンド『特撮』の公演です。公式サイトで、「9月24日（水）SHINJUKU LOFTにて開催予定でした『特撮爆誕25周年記念ツアー2025特撮！25年後の世界』ですが、Vo.大槻ケンヂの体調不良により、公演を中止とさせていただきます」と発表。続けて、「本公演