ＤｅＮＡ２―２阪神（セ・リーグ＝２３日）――阪神の大山が天敵から一発を放った。１点を追う六回、ＤｅＮＡ・ケイに対し「とにかく塁に出る」と粘り、フルカウントから甘く入ったカットボールを捉え、左翼席へソロを運んだ。試合前時点で、チームは今季、ケイと７度対戦し、防御率０・５７に抑え込まれ、大山自身も１６打数１安打だった。再戦の可能性があるクライマックスシリーズに向けて明るい材料となる一打だった。