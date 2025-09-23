万引きして車で逃げる際、立ちふさがった店員をボンネットに乗せ、振り落とした疑いで60代の男が逮捕されました。 事後強盗の疑いで逮捕されたのは熊本市北区徳王の無職、甲斐吉秀（かいよしひで）容疑者（61）です。 甲斐容疑者は昨日(22日)午後7時半ごろ、熊本市中央区萩原町のスーパーで、ビールなど11点、約6000円相当を万引きした後、車で逃げようと、車の前に立ちふさがった店員の男性をボンネットに乗