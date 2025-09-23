【ナイロビ共同】西アフリカのマリ、ニジェール、ブルキナファソの3軍事政権は22日の共同声明で、戦争犯罪などを裁く国際刑事裁判所（ICC）から脱退すると表明した。3国の軍政はロシアとの関係を強めており、ICCがウクライナ侵攻を巡り逮捕状を出しているロシアのプーチン大統領に配慮したとみられる。3軍政は声明で「ICCは恣意的に権限を行使しており、任務を担う能力に欠けている」と主張した。3国では近年、相次いでクー