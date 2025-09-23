「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神が延長３イニング連続のピンチをしのぎ、ドローに持ち込んだ。試合は２−２のまま延長戦へ突入。十回のピンチは畠がしのいだが、十一回から登板した岩崎が先頭の筒香を四球で歩かせた。そして犠打を試みた山本が捕手・坂本と接触。これが走塁妨害と判定され、無死一、二塁とピンチを広げた。その後、犠打で送られ、１死二、三塁とされると代打・オースティンを敬遠。