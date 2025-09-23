◆全日本プロレス「ジャイアントドリーム２０２５」（２３日、アリーナ立川立飛）観衆１７５０全日本プロレスは２３日、東京・立川立飛アリーナで秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム２０２５」を開催した。メインイベントで「第１２回王道トーナメント」覇者・宮原健斗が三冠王者・斉藤ジュンへ挑戦。３・２９大田区で王者は、宮原を破りＶ３を達成している。挑戦者にとってリベンジを期した一戦、序盤から激しい打撃戦