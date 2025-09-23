東京時間17:55現在 香港ハンセン指数 26159.12（-185.02-0.70%） 中国上海総合指数 3821.83（-6.74-0.18%） 台湾加権指数 26247.37（+366.77+1.42%） 韓国総合株価指数 3486.19（+17.54+0.51%） 豪ＡＳＸ２００指数 8845.93（+35.04+0.40%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82355.06（+195.09+0.24%） ２３日のアジア株は、まちまち。上海株が反落、香港株は続落。一方、豪州株は続伸と