ユーロ圏１０年債利回り格差仏８１、伊７９ｂｐ引き続き逆転 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ2.747 フランス3.561（+81） イタリア3.538（+79） スペイン3.292（+55） オランダ2.912（+17） ギリシャ3.404（+66） ポルトガル3.146（+40） ベルギー3.283（+54） オーストリア3.054（+31） アイルランド2