news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「2人組が住宅侵入男性はね逃走カメラに物色する様子」のニュースについてお伝えします。◇◇◇住宅内に設置されたカメラの映像。赤い手袋をした男が土足で室内を歩いています。手にはケースに入った現金が...。強盗です。22日、午後2時前、留守中の住宅でおきた事件。住人男性（50代）「家に誰かが侵入しているようだ。見てきてほしい」外出していた住人は、室内のセキュリテ