自民党の総裁候補から、法律やルールを守らない外国人に厳格に対処するべきだといった意見が相次ぎました。2日目を迎えた総裁選は23日午後、全国の党員らが出席した討論会で、物価高対策などに加え、外国人政策も議論されました。小林鷹之元経済安保相：ルールを守らない方に対しては、やっぱり厳しく接する必要があると思う。できるだけ外国人に頼らない仕組みをつくっていくことが必要。茂木敏充前幹事長：違法外国人ゼロ。これ