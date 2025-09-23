「ヤクルト−中日」（２３日、神宮球場）「１７ＬＩＶＥ（イチナナ）」ｐｒｅｓｅｎｔｓによるイチナナナイターＤＡＹとして開催された一戦で、トップライバーのプリンスこうやが始球式を務めた。ワインドアップから金髪を振り乱して投じたボールはやや高めに浮いたものの、捕手のミットへズドン。テレビ中継で解説を務めた片岡篤史氏や今江敏晃氏も「びっくりしたんですけど、素晴らしいボールでしたね」「美しかったですね