ロッテの木村優人投手が24日の西武戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。西武は菅井信也投手が先発する。高卒2年目の木村は今季21試合に登板して2勝2敗5ホールド1セーブ、防御率3・81。先発は今回が8度目となる。4日の日本ハム戦6回6失点、16日のオリックス戦5回5失点で2連敗中。右腕は「自分の投球をすることを第一に考えて、前回悔しい思いをしているので、やり返す気持ちで頑張ります」と意気込んだ。吉井監督は