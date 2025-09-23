ガザの状況が悪化し続けるなか、パレスチナ問題の解決に向けた首脳級の会議がアメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれました。パレスチナを国家として承認する国が相次ぐ一方、日本は承認を見送りました。ニューヨークの国連本部。記者「まもなくパレスチナの国家承認をめぐる国際会議が始まります」フランスマクロン大統領「私はきょう、フランスがパレスチナ国家を承認することを宣言します」会議のテーマはイスラエルと将来