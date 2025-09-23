東京・新宿歌舞伎町の路上で、酔って座り込んでいる女性に声をかけて車で連れ去り、レンタルルームで性的暴行を加えたなどとして、38歳の男が逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、東京・江戸川区の会社員・小坂和郎容疑者（38）です。小坂容疑者は今年7月、新宿・歌舞伎町の路上で酔って座り込んでいる20代の女性に声をかけて、体を支えながら自分の車に乗せ、墨田区内のレンタルルームで性的暴行を加えたなど