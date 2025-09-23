恒例の大分県美術展のトップを切って23日から「書道展」が大分市の県立美術館で始まりました。 2025年で61回目の開催となる県美術展の「書道展」。「漢字」や「かな」など6つの部門にあわせて845点の力作が展示され、今はこのうちの545点を楽しむことができます。 県立美術館 こちらは大賞を受賞した作品です。 趣のある筆運びや余白の美しさが評価されたということです。 県立美術館 書道展