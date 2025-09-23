ふるさと納税のポイント禁止まであと8日です。タイムリミットが迫る中、各サイトでは最後のポイント還元キャンペーンを打ち出しています。23日の「ソレってどうなの？」は、「“駆け込み寄付”お得な返礼品の選び方は？」をテーマにお伝えします。ふるさと納税で仲介サイトを利用した際にもらえるポイント付与を巡っては、総務省が本来の趣旨からずれているとして、10月から禁止となることが決まっています。「イット！」が取材す