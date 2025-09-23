愛知県犬山市でアパート火災。1人が病院に搬送されました。 【写真を見る】アパート火災 激しい炎…1階の住人1人が病院に搬送される けがの程度は不明 「爆発音がした」と通報愛知・犬山市 アパート1階の部屋から立ちのぼる炎。煙は2階の部屋からも出ているように見えます。 消防によりますときょう午後3時半過ぎ、犬山市松本町にあるアパートに住む人から「爆発音がした」と消防に通報がありました